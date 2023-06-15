Tesla新車充電 爆炸冒煙險自燃

異常電流所致 車廠充電樁公司互卸責任 廣東一名洪姓女子購買一輛Tesla Model 3電動車，新車近日在車庫充電期間突然爆炸，冒出白煙。針對冒煙原因和責任問題，Tesla和充電樁公司互指是對方責任，雙方各執一詞，至今未有定論。洪女目前仍未交維修費和取回車輛，有律師建議女事主可循法律途徑釐清責任問題和提出賠償。

內媒周二報道稱，洪女新車於本月6日充電期間突然冒出白煙，Tesla方面事後拖走車輛搶修。洪女表示，當時突然聽到爆炸聲，看到白煙後隨即離開現場；擔憂在開車時出現同樣的情況，「發生這種事還是挺危險的」。

事主質疑Tesla數據 Tesla方面拖車時解釋，因為充電樁的異常電流，導致車輛冒白煙。為車輛檢查後，Tesla指該車在第三方充電站充電過程中出現放電過流現象，導致車輛電池保險絲發生熔斷，出現放電原因需與對方公司交流。

惟充電樁公司指，根據數據顯示，充電樁當時沒有任何問題，是因為車輛出現異常，向充電樁回流了異常電流，導致充電樁一處零件損壞。

洪女對Tesla公布的數據仍存在疑問，認為出現異常的時間點疑似對不上。Tesla提供的報告顯示，當日19分40秒出現故障，但充電站顯示的時間是19分35秒已暫停供電，前者也與閉路電視畫面顯示的時間有偏差。Tesla又建議洪女使用公司專用的充電樁，或使用有安全保障的第三方充電樁充電，避免出現上述情況。惟洪女不滿車企銷售人員在她買車前未提醒，對方又要求她支付相關維修費用，或向充電樁公司追討賠償。本報綜合報道