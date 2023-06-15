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黑龍江政協副主席 涉違紀受查
中紀委昨日通報，黑龍江省政協副主席曲敏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。資料顯示，曲敏於1963年6月出生，是黑龍江尚志人，曾擔任黑龍江省供銷合作社聯合社黨組副書記、監事會主任，綏化市委副書記、市委書記、市長，黑龍江省政協副主席、黨組成員等職務。（綜合報道）
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