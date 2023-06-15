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陳致中兩罪同期服刑 囚14個月
台灣前總統陳水扁兒子、高雄前市議員陳致中因洗錢罪被判囚一年，於上月11日開始在高雄第二監獄服刑。因陳致中另涉偽證罪，台灣高等法院昨日裁定合併執行一年兩個月。陳致中上月已入監，當天並繳清150萬元新台幣（約39萬港元）罰款。（綜合報道）
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