青海官員違規酒後犯事 4天公布19宗

【本報綜合報道】青海省紀委監委上周五公布了9宗違規吃喝、酒後駕駛等頂風違紀問題，至周一再通報10宗黨員幹部酒後違法違紀案件，涉及12名幹部，4天內共通報19宗。

涉事12名官員受處分

新的通報的案件，包括酒後傷人毀物、阻礙執行公務、尋釁滋事、醉酒狀態下無牌駕駛發生交通事故、酒駕醉駕等。案發時間最早發生在2018年7月，最近則是在去年5月，處分包括黨內警告、政務記過、政務撤職、開除公職等。