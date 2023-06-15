天氣極端雨量少 多地供電緊張

【本報綜合報道】內媒昨日引述中國電力企業聯合會指，今年迎峰度夏期間，預計全國電力供需總體緊平衡，部分區域用電高峰時段電力供需偏緊，主要是南方、華東、華中區域。受去年下半年以來降水持續偏少導致今年初主要流域水庫蓄水不足，加上今年以來降水繼續偏少影響，水電生產能力持續下降。

冬夏雙高峰明顯 水力發電降 中國電力企業聯合會表示，電力供應方面，降水、風光資源、燃料供應等方面存在不確定性；近年煤電企業持續虧損導致技改檢修投入不足帶來設備風險隱患上升，亦增加電力生產供應的不確定性；宏觀經濟增長、外貿出口形勢以及極端天氣等方面，則為電力消費需求帶來不確定性。近年氣溫對用電的影響愈來愈突出，全國電力負荷「冬夏」雙高峰特徵日趨明顯，夏季降溫及冬季取暖負荷佔比加大，部分省份夏季降溫負荷佔最高用電負荷比重甚至逾50%。

專家指出，在正常氣候下，預計今年全國最高用電負荷13.7億千瓦左右，比去年增約8,000萬千瓦；但如出現長時段大範圍極端氣候，全國最高用電負荷可能比去年增約1億千瓦。此外，今年前4個月全國規模以上水電發電量同比下降13.7%，其中4月同比下降25.9%；5月水電生產繼續趨跌，預計當月水電發電量同比降幅比4月進一步擴大。