誣衊男子偷拍 女生失巨企實習職

【本報綜合報道】廣東省廣州市日前有女子乘坐地鐵懷疑遭中年男子拿手機偷拍，雖然對方自證清白，但女子仍在網上曝光對方樣貌並污衊其為「猥瑣男」，結果反惹來網民聲討。

事件經發酵，女子被揭為正在內地科企騰訊實習的四川大學女研究生，而內媒周二獲悉，騰訊已迅速跟女子解除實習合約。

網傳騰訊內部消息稱，該女子污衊中年漢於地鐵偷拍的事件於上周三晚發生後，在沒有得到確定事實和結論之前，騰訊對相關訊息進行了保護。周日下午在警方調查下，事實真相得到證實，基於已經明確的事實，當事女子的內部正常訊息已被恢復，而公司同時解除其實習合約，當事女子正按流程辦理離開手續。內媒周二也從騰訊有關人士處證實上述消息。

反招網民聲討 被誣者報案 被誣指偷拍的中年漢周日在兒子陪同下報警。經警方調解，周日雙方達成一致協議，女子在網上發布公開道歉。周二有網民爆料，2014年就讀北京師範大學大同附屬中學時，曾與涉事女子為舍友，期間遭對方欺凌導致重度抑鬱。爆料者又稱，學校事後只給予警告處分，但沒有記入檔案。對此，北師大大同附中工作人員周二回應內媒查詢時表示，將了解情況後再回覆。至於涉事女子正就讀的四川大學周一回應稱，已密切聯繫屬地警方和當事學生，將依規依紀處理。