加拿大安大略省男子費德羅克（Robert Fedrock，下圖）數年前在農場的林地發現一棵樹上長有藤蔓（左圖），當時並未為意。至數月前，他經多番驗證，才察覺藤蔓是毒藤，其高度達到約20.75米。在友人的建議下，他決定向健力士世界紀錄提交申請，獲認證為全球最高的毒藤植物。