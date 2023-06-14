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加國現全球最高毒藤
加拿大安大略省男子費德羅克（Robert Fedrock，下圖）數年前在農場的林地發現一棵樹上長有藤蔓（左圖），當時並未為意。至數月前，他經多番驗證，才察覺藤蔓是毒藤，其高度達到約20.75米。在友人的建議下，他決定向健力士世界紀錄提交申請，獲認證為全球最高的毒藤植物。
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