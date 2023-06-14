空服誤開逃生梯 英航機延飛

英國航空公司一架編號BA191、空中巴士A350客機周日在英國倫敦希思路機場準備起飛前往美國德州奧斯汀時，因機艙服務員誤觸開關打開逃生梯，客機須在跑道緊急煞停，導致旅客下機並轉乘另一架英航客機，行程受阻6小時。英國航空公司事後致歉，需賠償5萬英鎊（約49萬港元）。（綜合報道）