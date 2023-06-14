遊客反彈缺人手 日本倡加薪

日本觀光廳昨天公布旅遊業年度白皮書，內容提及當地旅遊需求在新冠疫情後出現反彈，例如外國人4月入住數字突破1,000萬晚，創2020年1月以來新高，觀光業人手卻迎來短缺及效率低下問題。同時，當地酒店業平均年薪比其他行業為低，白皮書建議提升每名顧客平均消費，藉此提高酒店業薪酬。（綜合報道）