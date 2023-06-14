特朗普邁阿密出庭 警防衝擊屯重兵

涉機密文件案控37罪 美國前總統特朗普涉嫌不當處理政府密件，正被司法部控以37項罪名。他前天乘坐專機抵達佛羅里達州邁阿密，下榻名下度假村，準備翌日下午親赴邁阿密聯邦法院上庭。當地警方加強特朗普下榻地點及法院等地的部署，應對可能發生示威活動，防止重演華盛頓國會山莊2021年遭到衝擊一幕。

特朗普前天下午抵達邁阿密，入住旗下高爾夫球度假村。當地傳媒估計，他翌日現身法院時就會被拘捕及拘留，之後正式應訊，屆時就會表明不認罪。按照慣例，任何人出庭前均要打指紋、拍大頭相及接受其他行政程序，該名前總統預料可獲豁免。

物色律師代表 多人拒絕 面對大批特朗普支持者提早前往法院門外守候，邁阿密警方已部署大量警力，足以應對5,000至5萬人規模示威。當地警方負責人稱，他們早已與聯邦、州及地方政府密切合作，確保有一個全面方法去維持和平秩序，同時允許人們表達自身觀點權利。與特朗普同屬共和黨、邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）則指大批人員已早作準備，呼籲眾人保持和平。

自司法部宣布起訴後，特朗普兩名律師特拉斯蒂（Jim Trusty）及勞利（John Rowley）辭職。多間傳媒引述消息報道，特朗普前天抵達邁阿密後，下午曾與律師團隊會面，物色能夠代表他的佛州律師人選。然而，多名知名律師已拒絕委託，他已委託前聯邦檢察官布蘭奇（Todd Blanche）及基塞（Chris Kise）負責其案件，另一名律師伍德沃德（Stanley Woodward）則負責涉案親信瑙塔（Walt Nauta）案件。

報道指，由於律師團隊內部辯護策略存在分歧，特朗普難以聘請新律師。團隊目前分為兩派，一派主張採取激進策略，包括指控司法部檢控不當及把法律制度武器化來針對其當事人，另一派則主張較為傳統辯護方法，認為謹慎篩選陪審團就有機會勝訴。有律師坦言，很多人經盤算後均覺得不值得代表特朗普，避免受到傳媒攻擊。本報綜合報道

特朗普 特朗普乘專機抵達佛州邁阿密。 特朗普（箭嘴示）向支持者揮手。