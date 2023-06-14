羅馬尼亞總理辭職 稱履協議

羅馬尼亞總理丘克（Nicolae Ciuca）周一宣布辭職。他解釋此舉是兌現國家自由黨與匈牙利族民主聯盟組成執政聯盟的協議，當時兩黨承諾輪候派人出任總理一職。丘克指，有關協議是為確保羅馬尼亞政治穩定，但協議同時妨礙制訂政策，進而影響到歐盟下批復甦基金，希望新政府明日之前宣誓就任。（綜合報道）