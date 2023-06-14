普京：俄羅斯遇艱難 愛國可更團結

普 京

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京於周一的俄羅斯國慶日在克里姆林宮頒授獎章，他致詞時指俄羅斯面對艱難時刻，愛國主義和自豪感可更團結國家，成為參加烏克蘭特別軍事行動的可靠支持。

國慶日籲支持對烏行動 普京表示，國慶日標誌俄羅斯數百年歷史的不可分割性、祖國的偉大和榮耀，今天在俄羅斯的困難時期，愛國主義和自豪感更加強烈地團結社會。俄羅斯國防部亦發布影片慶祝，展示俄羅斯湖泊、森林和東正教教堂和聖像的場景，以及士兵表達熱愛國家畫面。

聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫則在Telegram上傳一張構想圖，一面俄羅斯旗在烏克蘭首都基輔中央廣場飄揚，稱該廣場很快改名為「俄羅斯廣場」。梅德韋傑夫的助手引述稱，梅德韋傑夫指出基輔是俄羅斯直接目標，這是一座俄羅斯城市，「它會回家，我們在收復它前不會休息」。

同日，普京在俄羅斯防長紹伊古陪同下，到一間軍方醫院探望在烏克蘭戰場受傷的俄軍，並向部分人頒發獎章。普京指傷兵經過戰火洗禮，是國家需要的人才，希望他們康復後繼續服兵役。