烏軍反攻連取進展 美：成功可逼俄停戰

2日重奪7村莊 美再援25億武裝 烏克蘭軍方的反攻行動周一再傳捷報，在東南部再多奪4條村的控制權。烏軍之前一日已在頓涅茨克與扎波羅熱之間地區奪回3條村，令已收復村落增至7條。美國國務卿布林肯同日揚言，烏克蘭反攻成功或能迫使莫斯科與基輔談判結束戰事。俄羅斯總統普京昨日表示，烏克蘭部隊損失慘重，所承受的損害較俄軍多達10倍。

從網上片段可見，數名烏克蘭士兵在斯托羅熱夫手持烏克蘭國旗，國防部長感謝烏克蘭海軍陸戰隊第35獨立旅奪回村莊。烏克蘭副防長馬利亞爾（Hanna Malyar）於通訊軟件Telegram發文稱，已收復了7個定居地。她提到已奪回扎波羅熱地區的羅波科沃、列瓦德涅、諾佛達理夫卡和斯托羅熱夫等村莊。

澤連斯基家鄉遭炸釀10死 烏軍表示，過去24小時在頓涅茨克的巴赫木特、阿夫迪夫卡及馬林卡等地，與俄軍進行了25場戰鬥，有4名平民在俄軍炮擊中死亡，16人受傷。俄羅斯國防部重申已擊退烏方在頓涅茨克和扎波羅熱地區的進攻，昨日又指俄軍在巴赫穆特消滅350名烏士兵。另外，烏克蘭總統澤連斯基家鄉、中部城市克里維里赫一幢5層高住宅昨日遭導彈擊中，至少10死28傷。

對於烏軍開始反攻，布林肯指反攻仍在初期階段，判斷結果是為時尚早，重要的是普京試圖消除及吞併烏克蘭的目標無法達成，已是戰略失敗。烏軍成功反攻將加強基輔的談判優勢，甚至迫使普京談判終戰，美方相信烏克蘭將繼續成功奪回俄佔領土。

美供烏裝甲車M2步兵戰車 布林肯強調，華府決心向烏提供最大限度支持。有美國官員透露，華府當地時間周二會宣布再向烏克蘭提供總值3.25億美元（約25.35億港元）軍事援助。今輪軍援將包括史崔克裝甲車及M2布拉德利步兵戰車，以替換近日在烏軍反攻行動中損毀的戰車。

正在訪問美國的北約秘書長斯托爾滕貝格指出，烏軍反攻有成功的初步迹象，烏軍取得進展，從俄軍手上奪回7個小鎮和村落。他同時警告，要準備好這場反攻是血腥和艱難，俄羅斯築起了嚴密防線，要擊破是艱巨任務。他還指，俄軍的指揮、裝備和補給不良，而烏軍有勇氣、決心解放領土，趕走俄羅斯人。本報綜合報道