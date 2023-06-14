兩岸國際

韶關客貨車撞人釀5傷

廣東省韶關南雄市一輛小型客貨車周日下午4時許駛經雄州街道金葉大道與雄州大道十字路口附近時，突然衝向路邊，並撞倒多人，造成5人受傷，一眾傷者經治療後暫無生命危險。南雄市公安局前天通報，涉事53歲沈姓司機已被公安機關控制，已排除酒駕嫌疑，正調查車禍原因。（綜合報道）
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