兩岸國際

兩院選院士被指存賄賂

中國科學院和中國工程院今年院士增選工作上月31日已啟動，中國科學院院士增選名額共79人，中國工程院院士增選總名額不超過90人。惟近日傳出首都醫科大學校長饒毅在微信公眾號發文揭露，本世紀以來兩院院士增選過程都存在賄賂問題。該文章在引起熱議後遭刪除，中科院則呼籲提供證據和線索。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc