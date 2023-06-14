兩院選院士被指存賄賂

中國科學院和中國工程院今年院士增選工作上月31日已啟動，中國科學院院士增選名額共79人，中國工程院院士增選總名額不超過90人。惟近日傳出首都醫科大學校長饒毅在微信公眾號發文揭露，本世紀以來兩院院士增選過程都存在賄賂問題。該文章在引起熱議後遭刪除，中科院則呼籲提供證據和線索。（綜合報道）