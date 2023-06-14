傳飼養員虐待 大熊貓中心闢謠

【本報綜合報道】內媒報道，中國大熊貓保護研究中心在四川雅安的基地一名飼養員被指涉虐待大熊貓「華妮」，並導致多隻大熊貓生病死亡、與領導有親屬關係等。該中心上周六發布聲明，稱網傳資訊均屬不實傳言或謠言。

聲明指，針對2014年11月有網民反映飼養員張鑫虐待大熊貓華妮，經調查發現他不存在虐待行為，但存在未穿工作服、動作不夠規範的問題，違反了《飼養員操作規程》相關要求，在社會造成不良影響，已給予他停職待崗處理，隨後將他從飼養崗位調至飼料製作崗位。另在2016年8月至2017年2月，張鑫以熊貓中心外派飼養員的身份前往上海野生動物園開展科研合作，經核實他沒有網民反映的抽煙行為。