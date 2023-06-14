晴熱升級 河北 內蒙古衝擊40℃

【本報綜合報道】內地北方預計今天起至下周初晴熱升級，其中華北、黃淮等多地會迎本年範圍最廣、強度最強高溫天氣過程，波及北京市、天津市、河北省、山東省及河南省等11省市區，河北、內蒙古自治區等部分地區將衝擊40度（攝氏，下同），或打破歷史同期紀錄。

料持續6天 此輪高溫過程料會持續6天，明天至周六將是核心影響時段，屆時內蒙古大部、華北東部、河南北部、山東北部、遼寧省西部等地最高氣溫有望超過35度。至於省會級城市中，瀋陽市及呼和浩特市周五或迎來本年首個高溫天氣。當踏入周六前後將是本輪高溫天氣最強時段，北京最高氣溫料達37度，而天津及石家莊市甚至接近40度。

中國天氣網首席分析師胡嘯指出，未來數天影響新疆高壓暖脊將東移控制中東部地區，不僅體積較大，強度也強。受高壓暖脊下沉氣流影響，華北、黃淮、東北等地日照強烈，乾燥少雨，氣溫很容易攀升。此輪高溫天氣有一定極端性，華北、黃淮等地天氣又熱又曬，戶外似火爐，公眾需及時補水，盡量避開午後氣溫較高時段出行，減少戶外停留時間，慎防中暑。