疫歿人數年增逾2.4萬 專家斥台防控散漫

指新冠殺傷力有限 仍成前列死因 台灣衞生福利部前天公布當地民眾去年死因統計結果，排名首3位依次是惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病及嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎），整體死亡數較前年增加逾2.4萬人。對於當地去年共有超過1.4萬名新冠患者離世，有公共衞生專家批評新冠並非無藥可醫，也有疫苗可以預防，卻躋身3大死因之一，反映政府防疫政策失敗。

根據衞福部統計數字，台灣2019年未爆疫前整體死亡數為逾17.5萬人，比起2018年數字輕微增加僅2,565人。當踏入2020年，即新冠開始爆發首年，當地亦僅錄得超過17.3萬人死亡，甚至較2019年減少2,357人。然而，全台2021年共有逾18.4萬人死亡，其中新冠患者病歿數只有896宗，死亡數卻大增超過1.1萬人，與疫情未爆發前出現明顯分明。即使來到2022年，當地死亡數更超越20萬關口，達到逾20.8萬人，比起2021年增加超過2.4萬人。

癌症心臟病佔頭兩位 若依死亡率排序，台灣去年10大死因依次是癌症、心臟疾病、新冠肺炎、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病及腎炎腎病症候群及腎病變，總數達到逾15.7萬人，佔整數約75.5%。除了新冠肺炎升幅最為明顯，高血壓性疾病、心臟疾病及糖尿病也分增加10.6%、8.3%和7.3%。

當談及台灣近年死亡數字增加是否與爆疫有關時，衞福部疾病管制署副署長羅一鈞表示，根據英國傳媒數據，再排除人口老化因素後，全台去年超額死亡數應為逾2.2萬人。他又估計，約8,185名死者是因新冠間接離世，有關數字散布其他慢性疾病死亡數中。

台灣大學公衞教授詹長權批評，新冠有疫苗也有藥物，是一種「不該死的傳染病」，若政府不能即時根據數據分析檢討政策，等於放任死亡威脅。陽明交通大學公衞研究所兼任教授邱淑媞亦指出，新冠致死數去年至第3位，同時心臟病、糖尿病、高血壓疾病及慢性下呼吸道疾病患者死亡數字都有增多，偏偏癌症患者死亡數字不見增多，估計上述現象與新冠患者康復後出現長新冠有關。

日均疫亡個案呈升勢 與此同時，疾管署昨天公布全台上周三至當天，每天平均新增245宗中重症及併發症，數字較前一周每天平均新增244宗相當。另外，當地上周日至上周六每天平均新增35宗疫歿個案，與前一周平均28宗相比呈現上升趨勢。羅一鈞預計台灣本月疫情仍處高原期，過多一、兩周才知道是否出現下降趨勢。本報綜合報道