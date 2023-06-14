兩岸國際

安徽廳官涉貪 批准逮捕

最高人民檢察院周一發布消息指，安徽省宣城市人大常委會前黨組書記、主任楊業峰（正廳級）涉嫌受賄，被指「近乎全面破紀」。此案由安徽省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。安徽省人民檢察院日前以涉嫌受賄罪，對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc