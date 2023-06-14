安徽廳官涉貪 批准逮捕

最高人民檢察院周一發布消息指，安徽省宣城市人大常委會前黨組書記、主任楊業峰（正廳級）涉嫌受賄，被指「近乎全面破紀」。此案由安徽省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。安徽省人民檢察院日前以涉嫌受賄罪，對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理。（綜合報道）