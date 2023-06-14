6月14日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月14日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中儲糧高層受賄囚17年
山西省大同市中級人民法院昨天裁定中國儲備糧管理集團有限公司前黨組成員、副總經理徐寶義受賄罪、國有公司人員失職罪及內幕交易罪罪成，判處有期徒刑17年，罰款130.1萬元人民幣（約143萬港元）。資料顯示，徐寶義2014年出任中國儲備糧管理總公司黨組成員、副總經理。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230614-0614_00178_026/中儲糧高層受賄囚17年
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc