中儲糧高層受賄囚17年

山西省大同市中級人民法院昨天裁定中國儲備糧管理集團有限公司前黨組成員、副總經理徐寶義受賄罪、國有公司人員失職罪及內幕交易罪罪成，判處有期徒刑17年，罰款130.1萬元人民幣（約143萬港元）。資料顯示，徐寶義2014年出任中國儲備糧管理總公司黨組成員、副總經理。（綜合報道）