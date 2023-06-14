江歌被殺案 密友不服再上訴

【本報綜合報道】中國籍女留學生江歌在日本遇害，其母江秋蓮控訴其好友劉鑫見死不救，山東青島市中級人民法院去年底對這宗生命權糾紛案二審宣判，判劉鑫需賠償江秋蓮69.6萬人民幣（約76.4萬港元）並承擔全部案件受理費。

江秋蓮於周一上午宣布，向即墨區曙光公益志願者協會捐贈全部賠償的款項。她昨日向外透露，劉鑫則不服二審的判決，向法院申請再審，獲法院立案審查。

報道指，「江歌專項助學基金」成立暨捐贈儀式在青島市即墨區慈善總會舉行，曙光公益志願者協會會長劉龑蝵表示，該筆款項將用於協會長期資助家庭條件較困難的兒童。他表示，江秋蓮會選擇捐贈予協會，是因江歌生前曾參與該協會的公益活動，因此江秋蓮對協會比較了解。

江歌2016年在日本東京留學期間，被密友劉鑫（後改名劉暖曦）的前男友陳世峰以匕首殺害，引伸出江歌生命權糾紛案。去年1月一審裁定劉鑫見死不救，判其需要賠償江秋蓮的各項經濟損失，同年12月二審判決駁回上訴維持原判。