與人妻牽涉桃色 陝西縣官遭免職

付浩

夫戴綠帽舉報 不雅對話曝光 陝西省漢中市寧強縣委常委、高寨子街道黨工委書記付浩上周六被實名舉報有生活作風問題，與已婚的女幹部存在不正當關係。舉報人是女方的丈夫，上傳多張微信聊天截圖顯示，雙方有多條不雅對話。寧強縣委昨日通報，付浩被免職，目前市紀委監委對他立案調查。

報道指，自稱漢中市南鄭區民政局幹部的杜×生，實名舉報付浩與其任職寧強縣委辦信息科幹部的妻子存在不正當關係。除了舉報信，舉報視頻還附上了多條聊天紀錄截圖，可見付浩與女幹部的微信對話相當之露骨，內容包括「我要看你裸體照片」、「我要寵幸你」等。

當局指相關部門已介入調查 寧強縣委通報，付浩有關生活作風問題，市紀委監委立即組織核查，經上級研究，對他予以免職處理。付浩被免去寧強縣委常委、委員，高寨子街道黨工委書記職務。寧強縣委宣傳部工作人員稍早前曾回應稱，市政府正對此事展開調查。寧強縣紀委亦表示注意到此事，相關部門已介入調查。

內媒記者昨日致電寧強縣高寨子街道辦事處，接聽的工作人員表示，付浩已沒在街道辦工作，現在已被停職，具體情況不太清楚，因為付浩是縣上領導，來街道辦是掛職。記者之後聯絡寧強縣紀委，對方回覆稱，已注意到此事，相關部門已介入調查，正進行核實。

不過，寧強縣紀委相關工作人員未回應付浩被調查，是否與此前的不雅訊息舉報有關。報道指出，寧強縣人民政府網顯示，付浩為該縣縣委常委、高寨子街道黨工委書記。不過，涉及付浩近期工作和行程的一些網頁訊息，已無法打開。本報綜合報道