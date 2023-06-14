美制裁31華實體 京批評打壓

美國商務部周一將43個實體列入出口管制清單，當中包括31個中國實體，以及多個協助訓練中國解放軍機師的實體。中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，美方不擇手段無理打壓，敦促對方停止濫用實體清單等工具遏制打壓中國企業。（綜合報道）