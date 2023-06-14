6月14日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月14日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
美制裁31華實體 京批評打壓
美國商務部周一將43個實體列入出口管制清單，當中包括31個中國實體，以及多個協助訓練中國解放軍機師的實體。中國外交部發言人汪文斌昨回應稱，美方不擇手段無理打壓，敦促對方停止濫用實體清單等工具遏制打壓中國企業。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230614-0614_00178_010/美制裁31華實體--京批評打壓
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc