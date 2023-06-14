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尹錫悅批評華大使言論不當
中韓外交風波擴大，中國駐韓大使邢海明日前會見南韓共同民主黨黨魁李在明時，針對南韓政府外交政策發表狠話，觸發雙方互召大使表達不滿。南韓總統尹錫悅昨日批評，邢海明日前的涉韓政策言論不當，總統室稱等待中方採取適當措施。（綜合報道）
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