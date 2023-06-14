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美擬還教科文組織47億欠款
聯合國教科文組織周一宣布，美國已正式申請重新加入，並計劃償還逾6億美元（約47億港元）欠款，預料下月將交由全體成員國表決。中國外交部昨日回應指出，希望美方的決定是負責任的，初衷是支持多邊主義、促進國際合作。（綜合報道）
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