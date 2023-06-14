洪都拉斯總統 與華簽一帶一路諒解備忘

【本報綜合報道】正在訪華的洪都拉斯總統卡斯特羅周一晚參觀了天安門城樓。中洪雙方同日發表聯合聲明，雙方一致認為，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識及中洪發展關係的政治基礎，洪方支持台灣是中國領土不可分割的一部分。洪方願積極參與「一帶一路」 倡議，雙方將在此合作框架下，加強政策協調和發展規劃對接。國家發改委公布，中洪政府昨簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄，將挖掘兩國經濟的契合點，加強各領域合作。

周一發表的中洪聯合聲明指出，雙方一致同意將加強政治引領，推動中洪各層級交往，加強文化交流與各領域合作。在中洪關係起步階段，雙方就商談兩國自由貿易協定及推進各領域務實合作達成共識，願採取有效政策措施，促進雙方人員往來。中方歡迎洪都拉斯特產進入中國市場，願為此提供便利。雙方又反對一切霸權主義和強權政治，反對任何單邊主義、保護主義、暴力行徑，反對干涉他國內政。

卡斯特羅參觀剛剛修葺一新的天安門城樓。一行人在中國外交部部長助理華春瑩等人陪同下，登樓俯瞰天安門廣場。卡斯特羅寫下留言稱繼洪都拉斯左翼作家阿馬多爾1952年訪華並登上天安門，又有一位洪都拉斯女總統來到這裏。

另外，中國國家海關總署宣布，即時准許符合檢疫要求的洪都拉斯咖啡豆和香蕉進口。