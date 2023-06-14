完成首階段巡航 海巡03船抵永興島

【本報綜合報道】中國海南海事局行政執法船海巡03輪船周日抵達南海西沙永興島碼頭，完成今年環海南島暨西沙水域巡航值守活動首階段工作。該船將繼續在西沙海域駐守至下月上旬，海事部門期間將與三沙市其他涉海單位開展海上巡航執法協作聯動，打擊海上違法行為，保障西沙海域水上交通安全。

海巡03於上周四從海口出發，沿海南島東線，途經瓊州海峽、深海作業平台、西沙北礁和永樂群島，最後抵達永興島。途中巡航執法人員重點巡視瓊州海峽定線制、海南島東部近岸水域、海南島至西沙習慣航路、西沙旅遊航線、西沙島際交通航線等，排查礙航魚網等安全隱患，監測經過的商船和漁船分布情況，並巡檢有關島礁燈塔、燈樁、燈浮標等導助航設施工作效能。

南海西沙巡邏執法 截至周日下午5時，海巡03累計巡航里程約460海里，巡航時間約32小時，在西沙重要島礁海域駐守約40小時。該船已抽查船舶無線電值守和船舶自動識別系統使用情況68艘次，登臨檢查船舶6艘次，巡檢兩座西沙燈塔、8座燈樁和4座燈浮標等。