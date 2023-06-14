指華黑客將擾基建 美官員促應對

伊斯特利在華盛頓出席智庫阿斯彭研究所（Aspen Institute）的活動時，發表上述言論。她表示，北京已進行重大投資，建立摧毀美國基建設施的能力。她認為這是他們需集中應對的真實威脅，要建立恢復力應對，並提醒美國人需要準備中國黑客迴避防禦、甚至在現實世界造成破壞的可能性。伊斯特利指出，根據來自中方威脅的可怕本質、其能力規模以及他們的投放的資源和努力，美方將非常難於阻止黑客攻擊的情況發生。