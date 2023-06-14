指華黑客將擾基建 美官員促應對
【本報綜合報道】美國網絡安全和基礎設施安全局局長伊斯特利（Jen Easterly）周一警告，如果美國與中國發生衝突，幾乎可以肯定中國黑客會干擾美國的關鍵基建設施，包括運送管道、鐵路等，強調美方必須做好準備應對威脅。
伊斯特利在華盛頓出席智庫阿斯彭研究所（Aspen Institute）的活動時，發表上述言論。她表示，北京已進行重大投資，建立摧毀美國基建設施的能力。她認為這是他們需集中應對的真實威脅，要建立恢復力應對，並提醒美國人需要準備中國黑客迴避防禦、甚至在現實世界造成破壞的可能性。伊斯特利指出，根據來自中方威脅的可怕本質、其能力規模以及他們的投放的資源和努力，美方將非常難於阻止黑客攻擊的情況發生。
北京促停止造謠抹黑
另在昨日的中國外交部記者會上，有記者問及美國國務卿布林肯曾表示，美國前總統特朗普政府對中國加強海外情報收集方面做得不夠。中國外交部發言人汪文斌回應稱，希望美方停止造謠抹黑，停止對各國進行無差別竊聽、竊密的黑客帝國行徑。但對於布林肯計劃訪華的消息，汪文斌稱無其他要補充。
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