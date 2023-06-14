台海風險飆 美密研撤僑

傳俄烏開戰後制訂 白宮聲稱暫無需要 有美媒周一引述消息人士聲稱，美國政府因應俄羅斯去年入侵烏克蘭，擔憂台海緊張局勢升級，過去半年來為居住在台灣的美國公民制訂撤離計劃。白宮國家安全委員會發言人柯比回應指，目前沒迹象表明美國需重新考慮這項政策。中國外交部表示不了解相關情況，但批評美方嘴上說「挺台」，實際上卻把台灣當棋子、把台灣民眾當作炮灰。

《信使報》引述3名消息人士報道稱，台海緊張局勢加劇，促使美國政府為可能從台灣撤離公民制訂計劃，但未公開討論相關準備工作。其中一名不具名的美國情報官員指，該計劃制訂已進行至少半年，並在過去兩個月升溫。另有知情人士表示，俄羅斯去年2月入侵烏克蘭是制訂此計劃的推動因素，促使美國重新審視。

京斥美以台作棋子 民眾當炮灰 柯比在白宮例行記者會上回應指，從衝突地區撤離公民並非美國常規政策，目前沒迹象表明台灣目前情況令美方有必要重新考慮此政策，但強調美國政府認真為確保美國公民與人員安全負責，有例行程序確保準備好應對任何緊急情況。美國國防部發言人邁納斯則表示，不認為台海衝突迫在眉睫或不可避免。對此，中國外交部發言人汪文斌回應稱，不了解上述情況，但強調美方嘴上說「挺台」，真正做的卻是把台灣當作棋子、民眾當作炮灰。汪文斌強調，為服務美國「以台制華」戰略，美方甚至制訂「摧毀台灣」計劃，相信台民眾會認清美「害台毀台」的本質。

在今年4月，印尼傳媒報道該國政府準備從台灣撤僑。國民黨立委陳玉珍當時指出，聽到不只印尼有撤僑計劃，其他地區也有人提出。另一國民黨立委曾銘宗曾稱，聽說日本也要撤僑，顯然不是單一國家的做法。他批評台灣總統蔡英文執政7年，令台海變成亞洲最危險的地方。

台公布全民國防應變手冊 另一方面，台灣國防部昨日上午公布「全民國防應變手冊」，手冊共有48頁，教導民眾在戰時的應對辦法。手冊內容包括民眾平時可了解緊急避難準備事項、防空警報音符及聲音識別，認識周邊重要處所和掌握正確訊息。民眾需注意戰時可能發生的狀況、敵我識別、緊急疏散避難，以及對各類型災害應變做法等。該手冊電子版將上傳國防部全民防衞動員署全球資訊網，供民眾下載。本報綜合報道