美國佛羅里達州門羅縣一隻長約3米的鱷魚，周日凌晨誤闖進民居的游泳池，屋主立即聯繫當地的野生動物保護組織員工到場協助。工作人員用繩子套住鱷魚，惟牠反應異常激烈，不斷掙扎試圖逃開束縛，現場水花四濺。工作人員最終成功從游泳池拖出牠，並順利將牠放歸野外。