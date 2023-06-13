復古文化節 15萬遊客同樂

黃金海岸盛事 海報比賽矚目 澳洲昆士蘭省黃金海岸上周三至周日舉辦名為「Cooly Rocks On」的一年一度復古文化節，吸引約15萬名遊客參與同樂。其中大會舉辦的全國性海報比賽更是備受矚目，不少參賽者拍下穿着復古味濃服飾的照片，一決高下。

今年獲評為「Pin-Up Pageant」組別冠軍的洛維特（Sim Lovett）表示，性感模特兒經常被大眾誤解希望生活在1940及1950年代，但其實她們只是喜歡復古風格、音樂及汽車，單純享受該種氛圍。

黑白電影成童年回憶 她指自己熱愛該年代的時尚風格源自其童年經常聽1950至1960年代的音樂，以及觀看許多黑白電影，以至於長大後熱衷復古着裝。

另有參加比賽的選手表示，這次海報比賽是自信心的助推器。患有自閉症和創傷後壓力症候群（PTSD）的萬德雷斯（Lisa Wanderess）表示，她因患病往往會選擇躲避這個世界，直至參加比賽後才發現原來自己也能達到某些成就，逐漸產生自信，她指當自己有勇氣邁出腳步參賽時，也能鼓勵其他女性共同努力。本報綜合報道