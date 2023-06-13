涉盜機密 三星前高層被起訴

【本報綜合報道】南韓三星電子一名前高層涉嫌盜取機密及收受中資，意圖在中國境內建設「山寨版」三星晶片廠。水原地方檢察廳周一公布，以違反《產業技術保護法》和《不正當競爭防止法》的罪名逮捕及起訴該名前高層，並對另外6名涉案者不捕直訴。

65歲的前高層曾經出任三星電子常務、SK海力士半導體公司副社長等職務，在南韓半導體製造領域有權威地位。他在中國設廠後，錄用200名三星電子和SK海力士的員工，並指示他們獲取及利用三星電子半導體設計資料。檢方推算，他洩露相關技術，導致三星電子損失至少3,000億韓圜（約18億港元）。

於成都建山寨廠 該前高層涉嫌從2018年8月至2019年，以不當手法獲取並使用三星電子半導體工廠基本工程數據、設計圖等資料，涉案技術屬於國家關鍵技術。調查顯示，他意圖在距離三星電子西安半導體工廠1.5公里處興建山寨廠，但因投資落空而未成事，及後在四川成都獲得4,600億韓圜（約28億港元）投資建廠，研發樓去年完工，並已經使用三星技術生產樣本。