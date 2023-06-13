意大利前總理貝魯斯干尼逝世 終年86歲

【本報綜合報道】意大利傳媒報道，前總理貝魯斯干尼昨日在米蘭聖拉斐爾醫院逝世，終年86歲。他晚年患上白血病，今年4月曾經因肺部感染導致呼吸困難而需要入院治療，更一度在深切治療病房留醫。他上周五再次入院，最終延至昨日不治。

知名足球班主 三度擔任總理 貝魯斯干尼1936年9月29日出生，是意大利的知名傳媒家、足球豪門AC米蘭前班主，並三度擔任總理。惟是非不絕的他曾經捲入性醜聞及貪污指控，2013年逃稅罪成被判囚4年，其後獲得免除監禁；又因與未成年妓女發生性交易被判監7年，上訴後無罪。在去年9月的大選，貝魯斯干尼當選參議員，其所屬的意大利力量黨，是現任總理梅洛妮領導的聯合政府成員。副總理薩爾維尼讚揚他是偉大的意大利人。

貝魯斯干尼一生捲入的桃色醜聞也令人議論紛紛，他信仰羅馬天主教，一生有兩任妻子，卻悉以離婚收場，這歸咎他的性生活不檢點。意大利媒體曾經報道，他讓14名美女入住其在米蘭的房產，以發生性關係代替交租。西班牙媒體也曾經把貝魯斯干尼與裸女狂歡照片放在頭版，但他大方地承認照片，把私生活與公職劃分界線。