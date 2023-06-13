蘇格蘭前首席部長被捕

涉不當處理651萬捐款 英國蘇格蘭前首席部長施雅晴因涉嫌不當處理蘇格蘭民族黨捐款，周日被警方拘捕。她接受盤問7小時後獲釋，警方未對其控以任何罪名。施雅晴獲釋後發表聲明，強調自己無辜和沒有犯錯，並指自己永遠不會做任何傷害民族黨或國家的事情。

蘇格蘭警察局在聲明指，關於當前蘇格蘭民族黨資金與財務的調查，一名52歲女性周日作為疑犯被捕，英國傳媒其後證實女子就是施雅晴。施雅晴的發言人表示，施雅晴當日早上自願接受警方約談，期間被警方拘捕和接受盤問。施雅晴獲釋後發聲明，指案件仍在調查中，不能透露太多，但她強調自己無辜，亦沒有犯錯，又說她永遠不會做任何損害民族黨和國家的事。

施雅晴從2014年11月蘇格蘭獨立公投後出任首席大臣，是蘇格蘭政府任職時間最長的首席大臣。在任職期間，她一直推動蘇格蘭脫離英國實現獨立。在領導蘇格蘭自治政府8年多後，今年2月突然宣布辭職，同時辭任蘇格蘭民族黨黨魁。她當時解釋，這是經過深思熟慮後作出的決定。及至今年4月，施雅晴的丈夫穆瑞爾因為蘇格蘭民族黨的政黨資金調查案被捕。

推動蘇格蘭獨立 蘇格蘭警方正調查蘇格蘭民族黨從2017年起募集的逾66萬英鎊（約651萬港元）資金去向。蘇格蘭民族黨曾承諾有關款項只會用於推動蘇格蘭獨立事務，但該黨帳目顯示，截至2019年底，其銀行存款略低於9.7萬英鎊（約95萬港元），總淨資產約為27.2萬英鎊（約268萬港元），引發了民眾的質疑。

2021年7月，蘇格蘭警方收到了關於蘇格蘭民族黨使用捐款方式的投訴，因此對該黨的財務狀況展開正式調查。在近兩年的調查中，蘇格蘭民族黨一再否認有任何不當行為，聲稱網上眾籌活動籌集到的每一分錢都用於蘇格蘭獨立運動。本報綜合報道

施雅晴