神經再生研究 中美專家爭論

爭論起源於當時還在加州大學聖迭戈分校的付向東團隊，2020年6月發表於《自然》的一篇封面論文，指在星形膠質細胞中敲低Ptbp1可以在柏金遜症小鼠模型中誘導產生新的多巴胺功能性神經元，重建受損的神經環路，並有效治療柏金遜症相關的運動障礙。相關結論被美方反駁，並指付向東團隊的研究結論可能是在一些神經元表達洩露的小鼠上獲得，這些小鼠在實驗開始前應該被剔除，付向東團隊在實驗中缺乏必要的變量控制。