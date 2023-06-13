中國洪都拉斯元首 北京會談
【本報綜合報道】正在訪華的洪都拉斯總統卡斯特羅，昨日上午前往北京市天安門廣場向人民英雄紀念碑敬獻花圈，同日下午與中國國家主席習近平在人民大會堂舉行會談。洪都拉斯經濟發展部表示，希望一年內完成中洪兩國自由貿易協定談判。
勢簽一帶一路合作
卡斯特羅上周五至周三訪問中國，結束上海市的行程後轉到北京市。她在上海市曾經表示，自己帶着洪都拉斯人民的期待而來，承認一個中國原則，與中國建交、與中國合作，可以為洪都拉斯帶來發展機遇。洪都拉斯外長雷納較早前在北京市受訪時表示，兩國昨日將簽署多項備忘錄和合作文件，包括「一帶一路」合作備忘錄。
洪都拉斯經濟發展部部長塞拉托表示，隨着北京和洪都拉斯建交，更多洪都拉斯農產品將不再需要台灣作為中間商，能夠更快、更直接地銷往中國。兩國目前合作意向和進展主要集中在洪都拉斯農業領域，例如咖啡、白蝦、甜瓜，洪都拉斯經濟發展部副部長雷東多稱，有10間咖啡企業做好對華出口的準備，產品運往中國市場。
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