中國洪都拉斯元首 北京會談

勢簽一帶一路合作

卡斯特羅上周五至周三訪問中國，結束上海市的行程後轉到北京市。她在上海市曾經表示，自己帶着洪都拉斯人民的期待而來，承認一個中國原則，與中國建交、與中國合作，可以為洪都拉斯帶來發展機遇。洪都拉斯外長雷納較早前在北京市受訪時表示，兩國昨日將簽署多項備忘錄和合作文件，包括「一帶一路」合作備忘錄。