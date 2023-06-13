美前高官率領智庫多人 訪問台灣

台灣外交部表示，訪問團成員包括以色列前國安顧問納格爾（Jacob Nagel），訪問團亦會見國安會議副秘書長徐斯儉、外交部政務次長李淳並接受款宴，並到國防部、海巡署、數位發展部等機構，討論安全戰略、數碼韌性及建構資安生態系等共同關切議題。訪問團此行就全球及區域安全情勢及國防戰略提供相關政策建議，台灣外交部續稱，將持續推動與美國等理念相近國家合作，遏制中國大陸威權擴張。

另一方面，新西蘭總理希普金斯昨宣布，本月底率領貿易代表團訪問中國大陸，指與中國的關係是新西蘭最重要、範圍最廣且最複雜的關係之一。兩國2021年簽署升級版自由貿易議定書，議定書隔年生效。希普金斯認為，在升級版自由貿易協定支持下，兩國貿易聯繫近年已經被證明具有令人難以置信的韌性。他又強調新西蘭反對戰爭，形容俄烏戰爭非法且不公正，呼籲中國協助結束戰火。