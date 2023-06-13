福島測試設備準備排核污水 華斥自私

【本報綜合報道】日本東京電力公司昨日測試運行福島第一核電站核污水排海設備，以淡水替代核污水，稀釋後經隧道排放。中國批評日方極其自私和不負責任，讓國際社會承擔海洋受污染破壞的代價；南韓表明若安全性得不到驗證將反對排海。

東京電力公司希望今年夏季前後開始排放核污水，將花兩周時間檢測相關設備是否有問題，測試運行期間將檢測抽水泵、出現緊急情況時的切斷裝置是否正常運轉。根據計劃，東京電力公司將使用大量海水稀釋核污水，使其中無法去除的放射性物質氚的活度低於國家標準的四十分之一，再通過海底隧道排放到約一公里外海域。

中國外交部發言人汪文斌昨日重申，中方反對日本單方面決定向海洋排放核污水，批評日方為了本國私利、損害全人類共同利益的做法，無法說服國內外的民眾，只會讓自己蒙羞，讓周邊國家和太平洋島國的民眾受害，並進一步失信於國際社會。

韓堅持須驗證安全性 南韓外交部長朴振同日強調，韓方向日本明確表明核污水未經安全性驗證不得入海的立場。他指政府堅持核污水安全性必須得到驗證、其處理過程應該符合國際法和國際標準的立場，假如中國與南韓立場一致，韓方願與中方就相關事宜展開討論。