葡萄酒產區出發 濃霧中失事 新省婚禮旅巴翻側10死25傷

澳洲新南威爾士省知名葡萄酒產區獵人谷（Hunter Valley）周日發生嚴重車禍，一輛載有婚禮賓客的旅遊巴在大霧下失事翻側，造成至少10人死亡、25人受傷。警方拘捕58歲旅遊巴男司機。事件是澳洲自1994年以來最嚴重公路事故，也是澳洲歷史上第7嚴重的車禍。

事發於當地時間周日深夜11時30分，涉事旅遊巴接載一班在獵人谷勒弗戴爾（Lovedale）葡萄酒莊參加完婚禮的賓客前往辛格爾頓（Singleton），旅遊巴駛至一個環形路口時突然翻側，該區當時有濃霧。新省警方代理助理局長查普曼（Tracy Chapman）確認，車上當時連同司機載有36人，其中兩名傷者需由直升機送往醫院。現階段調查顯示，車禍只牽涉旅遊巴一輛車，估計婚禮賓客前往辛格爾頓是為住宿。

死傷者包括澳式足球隊成員 旅遊巴昨日下午被扶正，新省省長明斯確認21名傷者仍然留醫，1人情況危殆，其餘情況穩定。乘客年齡不詳，但當中不包括兒童。查普曼拒絕評論旅遊巴車速是否車禍原因，並指判斷起因言之尚早。旅遊巴司機周日晚上被送往醫院接受強制測試，之後在塞斯諾克警察局被捕，預計將對他提出指控。涉事旅遊巴公司發聲明指，對車禍感到難以置信和悲痛，正與警方調查合作，拒絕進一步評論。

澳洲傳媒報道，死傷者包括辛格爾頓公雞隊澳式足球俱樂部的成員，婚禮新郎加夫尼（Mitchell Gaffney）和新娘曾為該俱樂部效力，新省澳式足球聯盟對受影響人士致最深切慰問。此外，加夫尼曾效力墨爾本渥倫泰德（Warrandyte）板球俱樂部，該俱樂部指有13名成員乘坐失事旅遊巴，相信他們仍然生存。舉辦婚禮的酒莊對事件深感悲痛，宣布酒莊昨日關閉。

1994年以來最嚴重公路意外 澳洲史上最嚴重交通事故，是1989年12月新南威爾士省肯普西的巴士車禍，當時造成35人死亡。而最近超過10人死亡的車禍發生在1994年，位於昆士蘭省本多區（Boondall）。本報綜合報道