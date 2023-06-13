大壩決堤 國際刑事法院調查

【本報綜合報道】烏克蘭南部赫爾松州卡霍夫卡水壩決堤引致大範圍水浸，俄烏互相指摘對方所為。烏克蘭總統澤連斯基周日指，國際刑事法院已經就此展開調查。

澤連斯基指，國際刑事法院派員視察，調查員親眼目睹俄羅斯恐怖主義造成的後果，以及俄軍持續攻擊災區的情況，強調烏方所有執法人員及機構會盡全力配合調查。歐盟駐烏克蘭大使周日受訪時表示，水壩位於俄佔區域，歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾和歐盟外交和安全政策高級代表博雷利都肯定事件元兇只可能是俄羅斯。

俄疑襲護送居民船隻釀3死 大壩決堤造成多人死亡或失蹤，災區救援工作持續。赫爾松州州長普羅庫丁周日指控俄羅斯故意破壞救援工作，炮擊3艘護送居民的小船造成3人死亡及10人受傷，船上接載21名災民，幾乎都是長者和行動不便的人。普羅庫丁形容俄軍是恐怖分子，死傷者包括兩名執法人員，一名74歲老翁用身體保護另一名婦女時背部中彈不治。

澤連斯基在當晚例行講話中譴責，俄軍故意把民眾逼到被淹浸的城鎮村莊，並炮擊嘗試把他們從洪災區域撤走的船隻，批評「俄羅斯政府的道德準則還不如動物」。