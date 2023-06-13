烏軍奪回東南部3村 俘虜6俄兵

【本報綜合報道】烏克蘭軍方正在對佔據領土的俄羅斯部隊發動反攻，周日宣稱先後奪回東南部3條村的控制權，又俘虜6名俄軍士兵。俄羅斯國防部指控烏方同日利用無人艇，試圖攻擊俄方一艘偵察艦但失敗告終，美國一架無人機期間空中偵察。

烏軍第68獵兵旅發放片段，顯示士兵手持國旗走進其中一條村的建築物，並在窗邊把它掛上。一名烏軍士兵表示把敵人從他們的土地踢走，感到相當溫暖，烏克蘭將會獲勝；又指該處是頓涅茨克州布拉霍達特內村。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾其後表示，烏軍也一併收復村莊馬克耶夫卡。與此同時，烏克蘭國土防衞隊一支部隊也在加密通訊軟件Telegram上傳影片，內容顯示其士兵在涅斯庫奇涅村舉起國旗。

烏無人艇圖攻俄偵察艦 俄羅斯國防部表示，當地時間周日凌晨1時半，烏克蘭6艘快速無人艇攻擊俄軍黑海艦隊偵察艦普列阿佐夫號，該艦當時在黑海東南部執行監控局勢及確保天然氣管道安全的任務。全數來襲無人艇在克里米亞半島塞瓦斯托波爾東南300公里處海域，被俄方常規武器摧毀，事件中俄方沒有人員傷亡，普列阿佐夫號也沒有受損，繼續執行既定任務。事發期間，美國空軍一架環球鷹無人偵察機在黑海中部空域飛行。

另一方面，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團領袖普里高津周日表明，不會與俄羅斯國防部長紹伊古簽訂任何合約，這意味他公開拒絕把瓦格納集團歸為俄羅斯國防部麾下。普里高津多次批評俄軍高層作戰不力，甚至指摘他們叛國。紹伊古與俄羅斯總參謀長格拉西莫夫至今沒有公開回應普里高津的批評。俄羅斯國防部上周六表示，紹伊古已經下令所有志願分隊今年7月1日前與國防部簽約，目的是提高俄軍效率。