印度巴基斯坦核彈頭微增

【本報綜合報道】相比中英美法俄傳統五大擁核國及北韓，印度、巴基斯坦、以色列的核力量較少受外界關注。斯德哥爾摩國際和平研究所在最新發表的年報表示，印巴兩國的核彈頭數量輕微增加，並指印度近年已經加強針對中國的核威懾力量。

印度及巴基斯坦目前分別擁有164枚及170枚核彈頭，比去年分別增加4枚及5枚。印度方面，年報形容該國擁有一個發展成熟的核三位一體力量，核彈頭由飛機、陸基導彈、戰略核潛艇使用。印度核力量發展之初受射程所限，只能夠對鄰國巴基斯坦構成可靠的威懾，但2010年初開始重點研發長程導彈，具備打擊中國全境的能力。

年報指巴基斯坦尋求發展及部署新的核武及投射系統，作為其「全範圍威懾態勢」應對印度，包括長程導彈與飛機，以及短程、低當量核武系統，並且重視非戰略核武（戰術核武）的作用。相比印度的核三位一體力量，該份年報形容巴基斯坦的核三位一體力量才開始發展，預測該國核武庫及可裂變物質儲備未來10年很可能持續擴充。

估計以色列擁90核彈頭 另一方面，以色列一直沒有承認或否認擁有核武，年報估計該國擁有90枚核彈頭，但提到這是可能數量範圍內的下限，指其他分析員推測該數值可能最高是300枚。