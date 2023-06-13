料北韓可隨時生產70核裝置

【本報綜合報道】北韓近年無視國際社會壓力，持續研發核武及導彈。斯德哥爾摩國際和平研究所在最新發表的年報估計，北韓現時擁有大約30枚核彈頭，亦同時可能持有足夠數量的可裂變物質，並取決於彈頭設計，生產大約50個至70個核裝置。

北韓分別2006年、2009年、2013年、2017年各舉行一次核試，以及2016兩度核試。年報提到北韓2018年對豐溪里核試場的測試隧道及設施實施爆破拆除，但2021年開始拍攝的衞星圖像顯示，上址的測試隧道及支援大樓已經重開，這些建築工程意味核試場並非被棄用，而是保持在一個「看守」的狀態，使北韓未來可以恢復核試。

年報也介紹北韓多款可能具備搭載核彈頭能力的導彈，射程最遠是火星17型洲際彈道導彈，可以打擊15,000公里外的目標，並且有可能配備多枚核彈頭。至於上一代洲際彈道導彈火星14型及火星15型，兩者射程分別超過10,000公里及13,000公里。

俄國慶日 金正恩向普京發賀電 另一方面，北韓領袖金正恩昨日就俄羅斯國慶日向該國總統普京致賀電，指北韓人民聲援俄方抗衡帝國主義，他願與普京緊密攜手進一步密切朝俄戰略合作；又形容敵對勢力企圖侵奪俄羅斯國家主權、安全與和平生活，威脅與挑戰變本加厲；在普京正確決策領導下，俄羅斯人民鬥爭迎來新轉折局面，維護主權權利和發展利益。