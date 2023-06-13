俄核武部署白羅斯 西方憂慮

【本報綜合報道】斯德哥爾摩國際和平研究所最新年報表示，俄羅斯繼續是全球擁有最多核彈頭的國家，與美國一樣均對核三位一體力量實施現代化工程。作為傳統五大擁核國之一，俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，其核政策一直受西方國家質疑。

俄羅斯核部隊分為戰略及非戰略（戰術），前者有2,673枚核彈頭、後者有1,816枚；戰略核部隊由戰略轟炸機、洲際彈道導彈、戰略核潛艇組成，非戰略部隊的武器系統除了飛機、潛艇、水面艦艇、陸基短程導彈外，防空、岸防、導彈防禦部隊也配備核彈頭。值得注意的是，非戰略部隊絕大部分投射系統也可以使用常規彈頭。

根據官方政策，只有在遭受針對重要政府或軍事設施的彈道導彈、核武或其他大殺傷力武器攻擊，或常規武器令國家存亡處於危險時，俄才使用核武。年報指俄羅斯總統普京在俄烏戰爭爆發後提高核部隊戒備狀態，但截至去年底未有作異常的部署。惟他今年3月宣布在白羅斯部署核武，惹來西方關注及憂慮。

至於另外兩個歐洲擁核國英國及法國，年報指英國2021年宣布把核彈頭上限由225枚增至260枚，預計其核武庫未來擴充。法國不但與英國一樣都研製新一代戰略核潛艇，更研發新一代配備核彈頭的空射巡航導彈。