全球可用核武 數量重返升軌 史上最危

瑞典研究所：美俄坐擁90% 華一年增60枚 瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所周一發表各國軍力評估年報，在地緣政治緊張局勢加劇、擁核國繼續對核武庫現代化及擴充下，全球可以使用的核彈頭增加86枚，終結冷戰後逐步下跌的趨勢，全球邁向人類歷史上最危險的時期。

年報估計全球截至今年1月有12,512枚核彈頭，比去年減少198枚，但若不計算美國及俄羅斯處於退役狀態的核彈頭，可以使用的核彈頭（包括部署及儲存）數量不跌反升，由去年9,490枚增至9,576枚；當中只有美國、英國、法國、以色列的數量不變，增幅來自中國的60枚、俄羅斯的12枚、北韓與巴基斯坦的各5枚、印度的4枚。

俄羅斯與美國分別擁有5,889枚及5,244枚核彈頭，兩者相加起來佔全球核彈頭總數接近九成。年報續指，只有俄羅斯、美國、英國、法國的核彈頭處於部署狀態由導彈及飛機使用，總數是3,844枚；估計當中大約2,000枚一直處於高度作戰狀態，幾乎全部屬於俄美兩國，這些核彈頭已經搭載在導彈或配備戰略轟炸機的空軍基地。

華洲際導彈量 或追上美俄 中國核武庫規模排在俄羅斯及美國之後是全球第3大，核彈頭數量由去年350枚增至今年410枚。

年報形容中國正在對核武庫實施重大的現代化及擴充計劃，預計核武庫持續增長；又引述部分預測認為，中方在接下來10年擁有的洲際彈道導彈數量，可能與俄羅斯或美國「睇齊」，但整體核彈頭數量，預期仍然比美俄任何一國少。

撰寫年報的美國科學家聯盟核武專家克里斯滕森質疑，中國大幅擴充核武庫，與對外宣稱核力量維持在國家安全需要的最低水平不符。除了中國外，美國與俄羅斯也對核武系統展開更換及現代化工作。斯德哥爾摩國際和平研究所指絕大部分擁核國加強核武重要性的說法，甚至明示或暗示威脅使用核武。

制衡俄伊核武 條約廢武功 年報提到俄烏戰爭對核外交的影響，包括美國暫停與俄羅斯的雙邊戰略穩定對話、俄羅斯暫停參與限制俄美兩國戰略核部隊的條約。伊朗援助俄羅斯攻打烏克蘭及自身國內政治形勢，令恢復執行2015年達成、阻止伊朗取得核武的《聯合全面行動計劃》之談判「黯然失色」。此外，美英兩國去年均拒絕向公眾發放核部隊的資訊。

斯德哥爾摩國際和平研究所警告，在地緣政治高度緊張及不信任的背景下，敵對擁核國之間的溝通渠道關閉或幾乎不會運作，現時出現誤判、誤解、意外的風險之高是不可以接受，認為有迫切需要恢復執行核外交，以及加強對核軍備的國際控制。

中國外交部發言人汪文斌昨日回應時重申，中國一直堅持自衞防禦核戰略，始終把核力量維持在國家安全需要的最低水平，不針對任何國家，恪守任何時候和任何情況下不首先使用核武的政策，無條件承諾不對無核武國和無核武區使用或威脅使用核武，是唯一採取這政策的擁核國，並將繼續堅定致力於維護自身正當安全利益。本報綜合報道

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