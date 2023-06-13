新北幼園餵藥風波 侯友宜介入

【本報綜合報道】台灣新北市一間私立幼稚園傳出老師餵學童食安眠藥，引發關注。市長侯友宜周日與學童家長展開第二次座談會，呼籲檢方採檢毛髮。他翌日臨時親自出席記者會，並指對於綠營要求自己到議會做專案報告，自己會面對所有問題，不會逃避，對議會所有流程給予高度尊重。當地檢方指已經主動採集毛髮鑑定。

8人驗出血液殘留巴比妥 侯友宜周日表示，毛髮採檢是外界最在意，希望檢察官最好能夠採檢毛髮，送到檢方認可的醫院，讓它具有法律作用；自己最在意是趕快釐清真相，讓家長安心，若各方有意願開第3次座談會，自己很樂意參與。他指這段時間拜託檢方盡快釐清案情，身為人父的自己感同身受，只要孩子健康受危害必定站出來捍衞到底，並向市民報告血液報告統計、孩童安置方向等。新北地檢署回應指，已陸續採集幼童毛髮，同時聯繫權威機構鑑定。

衞福部周日公布巴比妥類藥物檢驗結果，截至當天合共26名幼童接受尿液檢驗，其中14人結果為沒有用藥。另外，針對新北市政府公布的8名幼童血液檢查出現微量殘留，專家建議複驗，還不能夠斷定有用藥。醫福會執行長林慶豐表示，這次尿液檢查比血液更靈敏，而為進一步了解孩童體內是否有長期藥物殘留，已經有25名孩童家長願意讓孩子接受毛髮檢測，又會為出現情緒反應的孩童檢測。