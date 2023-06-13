誣衊地鐵男偷拍 女生道歉

當場查手機相簿證清白 事後再公審 一名女子早前在廣東省廣州市乘坐地鐵時，發現一名中年男子蹲在車廂地板上玩手機，懷疑對方偷拍自己。男子第一時間自證清白，但女方事後依然在網絡公審對方，引發爭議。面對網民批評，女子周日在社交網發文道歉。對於有網民發現女事主是四川大學新聞系研究生，四川大學周一回應稱，校方對此高度重視，已經密切聯繫屬地警方及當事學生了解核實情況，將按程序依規依紀處理。

事發上周三，女子在地鐵看到男子玩手機，要求檢查相冊，發現相冊沒有偷拍的照片後警告對方不要亂拍。她事後在網上指摘男子是猥瑣男，形容對方手法嫺熟不是第一次作案。網民替男事主鳴不平，認為女事主過度維權。男方的兒子鄧先生報警，指父親不懂上網，不知道全國都知道這件事，也不了解對方網絡曝光自己的嚴重性，但他作為家人看到這些感到難以接受，希望女方公開道歉，否則會起訴對方。

男事主家屬報警 女生求和解 女事主得知鄧先生報警後，從東莞趕到廣州鷺江派出所與鄧先生一家溝通協商，期間情緒激動，哭着道歉並要求對方再給她一個機會。她解釋，之前乘坐地鐵時曾經被盯着看過但不敢發聲，這次發聲卻造成誤會。她周日與鄧先生一家達成協議，同意在網上發布公開道歉信，同日晚上正式發文道歉。網民認為她道歉是擔心影響前途，甚至被學校開除，並非發自內心。鄧先生指對方仍然是學生，道了歉就可以。

廣東啟源律師事務所律師湯小花向內地傳媒表示，事情以和解結束，對雙方而言是比較好的結果；又指從另一個角度來看，涉事女子也是網絡暴力的受害者，其就讀的學校、專業、姓名、年齡等個人訊息，包括個人社交帳號都被曝光，有網友對其謾罵。湯小花稱網絡不是法外之地，就算隱身在網絡中，也不能夠觸及法律紅線。

廣東金輪律師事務所律師林昭潤表示，市民群眾如遇到網絡暴力、個人權益受損害，建議及時固定相關證據並向發布的平台反映，合法合理地維權。若性質較嚴重，直接請求主管的公權力機關處理，即使不被認定為違法犯罪，也可以起訴相關方。本報綜合報道