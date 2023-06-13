英媒：解放軍與武漢實驗室合製病毒

【本報綜合報道】英國傳媒周日引述消息報道，聲稱湖北武漢的科學家多年前與解放軍合作，在新冠疫情爆發前不久藉結合世上最致命的冠狀病毒，製造新病毒突變體，惟病毒從研究所外洩。中方暫未回應最新報道，但此前已經多番反駁，強調「實驗室洩漏極不可能」是中國和世衞聯合專家組實地調查後得出的權威科學結論。

報告未獲中方回應 英國傳媒透過消息人士等取得數百份相關文件，並訪問美國國務院的調查人員。報道聲稱，武漢病毒研究所早已着手尋找2003年沙士病毒源頭，吸引美方注資及分享病毒操縱技術；研究人員2016年在雲南墨江一處礦井發現一種新型冠狀病毒，但中方沒通報相關死亡事件或向全球示警。

美國一名調查人員稱，研究報告自此開始變得不透明，涉及解放軍的機密計劃由此展開；認為武漢病毒研究所至少從2017年起代表中國軍方涉入機密研究，包括動物實驗。

調查人員又稱，中方圖令礦井內發現的病毒對人類更具傳染力，計劃期間導致新冠病毒產生，並在一場實驗室事故後外流到武漢市內。