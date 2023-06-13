683萬宗結婚 連年下挫

觀念有變 婚育延遲 適齡人數減 內地民政部近日發布統計數據，2022年結婚人數為683.3萬對，創下1986年有紀錄以來新低，是連續兩年創新低。內地傳媒周日報道，結婚人數快速下降的原因包括婚育年齡延遲、適婚人數減少、思想觀念變化、新冠疫情影響。

內地結婚人數2013年達到1,346.9萬對的最高峰後已經連續9年下降，近9年結婚人數下降49.3%。2019年跌穿1,000萬對，2020年跌穿900萬對，2021年跌破800萬對，到2022年跌破700萬對大關；2022年結婚人數比上一年減少80.3萬對，下降10.5%。結婚人數較大幅度減少也對未來出生率，尤其是一孩的出生率產生較大影響。近年內地一孩出生數量持續走低，2021年為468.3萬人，是多年來首次跌破500萬大關。

內地出生人口經歷1987年近40年來的最高峰後連續多年下跌，意味95後甚至00後進入婚育階段，處於適婚年齡的年輕人數量也下跌。廣東省政府參事室特約研究員董玉整表示，初婚年齡不斷延遲，大多數人在27歲後才結婚，單身、不婚、不育有逐漸增多的趨勢，不再把結婚生育當成人生的必修課。

倡為高齡社會創就業機會 不結婚的因素包括現實生活中婚姻的穩定性，影響年輕人對婚姻的嚮往，結婚成本上升也影響他們對結婚的選擇。

除了結婚人數持續下跌外，內地也面對人口負增長及人口高齡化加速的問題。中國人口學會上周六在北京市舉辦「人口高質量發展支撐中國式現代化」學術研討會，副會長原新在會上指出，內地去年總人口減少85萬，需要為高齡社會創造就業機會。

不過，他指內地未來人口數量依然龐大，若能夠通過可持續的經濟發展，把潛在市場轉化為現實市場，不僅帶動國內經濟大循環，也將為世界經濟發展提供中國機遇。本報綜合報道