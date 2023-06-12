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星洲花園導覽教童動植物
新加坡濱海灣花園近日舉辦兒童節活動之餘，也迎來首次導覽活動，12名來自工藝教育學院、修讀城市綠化與園藝等學科學生化身成為導覽員，向到場參觀兒童解說。園中放置6個具備互動元素巨大動植物裝置，讓兒童能夠在玩樂同時，加強認識動植物。
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